Giro d’Italia 2021, Davide Cimolai: “Sono deluso per aver perso una grande opportunità” (Di lunedì 10 maggio 2021) Davide Cimolai è stato il migliore degli azzurri nella terza tappa del Giro d’Italia 2021. Il velocista della Israel Start-Up Nation sul traguardo di Canale è giunto secondo alle spalle di Taco van der Hoorn che ha sorpreso tutti con un’azione spettacolare. Nonostante l’ottimo risultato, Cimolai si dice deluso perchè ha persona una grande occasione. Il velocista azzurro, infatti, ha battuto in volata ciclisti del calibro di Peter Sagan ed Elia Viviani. “Sono deluso perché ho perso l’opportunità di vincere una tappa al Giro! Di sicuro ci riproveremo non si può tornare indietro nel tempo e cambiare ciò che è già stato fatto“. Cimolai ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)è stato il migliore degli azzurri nella terza tappa del. Il velocista della Israel Start-Up Nation sul traguardo di Canale è giunto secondo alle spalle di Taco van der Hoorn che ha sorpreso tutti con un’azione spettacolare. Nonostante l’ottimo risultato,si diceperchè hana unaoccasione. Il velocista azzurro, infatti, ha battuto in volata ciclisti del calibro di Peter Sagan ed Elia Viviani. “perché hol’di vincere una tappa al! Di sicuro ci riproveremo non si può tornare indietro nel tempo e cambiare ciò che è già stato fatto“.ha ...

