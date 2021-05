Fariba Tehrani portata via da Massimiliano Rosolino durante la nomination, confusione all’Isola: “Forza, andiamo via” (Di martedì 11 maggio 2021) Fariba Tehrani show a L’Isola dei Famosi. La naufraga, in postazione nomination nella puntata di questa sera, si lascia andare ad un discorso prolisso e senza conclusione inerente al concorrente da lei votato, ossia Awed. Il suo intervento, lungo più del dovuto, porta l’inviato Massimiliano Rosolino a costringerla a tornare in Palapa per proseguire così la diretta. Fariba Tehrani in postazione nomination Fariba Tehrani è indubbiamente una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Sin dall’inizio del reality la naufraga si è contraddistinta per grinta, coraggio e per alcune caratteristiche che l’hanno resa antipatica alla maggior parte dei compagni di viaggio. Non solo per via di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021)show a L’Isola dei Famosi. La naufraga, in postazionenella puntata di questa sera, si lascia andare ad un discorso prolisso e senza conclusione inerente al concorrente da lei votato, ossia Awed. Il suo intervento, lungo più del dovuto, porta l’inviatoa costringerla a tornare in Palapa per proseguire così la diretta.in postazioneè indubbiamente una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Sin dall’inizio del reality la naufraga si è contraddistinta per grinta, coraggio e per alcune caratteristiche che l’hanno resa antipatica alla maggior parte dei compagni di viaggio. Non solo per via di ...

Advertising

Roberta20797187 : RT @IONERAH: Qui per dirvi che per me andava tutto bene fin quando Giulia non ha detto “T0mmy” e l’unica che salvato il mio umore è stata F… - IONERAH : Qui per dirvi che per me andava tutto bene fin quando Giulia non ha detto “T0mmy” e l’unica che salvato il mio umor… - GiovannaZanfar2 : RT @100kgdicarote: Questa trasmissione è interessante solo quando parlano due persone: -Fariba Tehrani -Giulia Salemi #isola #faribona #p… - sabymcfly : RT @100kgdicarote: Questa trasmissione è interessante solo quando parlano due persone: -Fariba Tehrani -Giulia Salemi #isola #faribona #p… - cerquami : Non vorrei aprire un caso, ma tutti i siti riportano il 9 maggio come data di nascita di Fariba. Non il 10, nè tant… -