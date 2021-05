Di chi sono i dati degli iscritti del Movimento 5 Stelle? (Di lunedì 10 maggio 2021) (Foto: IPA)Coome in ogni divorzio che si rispetti, anche in quello fra il Movimento 5 Stelle e l’associazione Rousseau, che gestisce l’omonima piattaforma, restano diversi nodi da sciogliere. Ma una questione più di tutte è sul tavolo: i dati degli iscritti, reclamati dal partito, ma in mano a Rousseau. Il Movimento, che è alle prese con la sua riorganizzazione interna, deve fare i conti con spaccature interne sempre più nette anche su questo fronte. Nel dettaglio la questione riguarda i rapporti tra il M5s e l’associazione che gestisce la piattaforma Rousseau, fondata da Gianroberto Casaleggio e controllata adesso dal figlio Davide insieme ad altri soci. La questione dei dati va inquadrata anche alla luce del fatto che, nel 2021, Casaleggio ha dato l’ultimatum al ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) (Foto: IPA)Coome in ogni divorzio che si rispetti, anche in quello fra ile l’associazione Rousseau, che gestisce l’omonima piattaforma, restano diversi nodi da sciogliere. Ma una questione più di tutte è sul tavolo: i, reclamati dal partito, ma in mano a Rousseau. Il, che è alle prese con la sua riorganizzazione interna, deve fare i conti con spaccature interne sempre più nette anche su questo fronte. Nel dettaglio la questione riguarda i rapporti tra il M5s e l’associazione che gestisce la piattaforma Rousseau, fondata da Gianroberto Casaleggio e controllata adesso dal figlio Davide insieme ad altri soci. La questione deiva inquadrata anche alla luce del fatto che, nel 2021, Casaleggio ha dato l’ultimatum al ...

