Covid, Vaia (Spallanzani): “Sequenziate mutazioni ‘benigne’. Ceppo meno grave di quello prevalente in Italia” (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono mesi che gli scienziati, virologi e microbiologhi in primis, sottolineano l’importanza di studiare attraverso il sequenziamento genomico Sar Cov 2 perché solo così si può capire come il virus muta. E sappiamo che il coronavirus, che scatena Covid, è già cambiato migliaia di volte. Ma “non tutte le mutazioni” del coronavirus pandemico “peggiorano la situazione. Anzi. Ne abbiamo appena tracciate alcune ‘benigne’ tra gli indiani rientrati: è un Ceppo meno grave di quello prevalente nel nostro Paese”. Ovvero la cosiddetta variante inglese. La spiegazione arriva da Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che in una intervista a Il Messaggero sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono mesi che gli scienziati, virologi e microbiologhi in primis, sottolineano l’importanza di studiare attraverso il sequenziamento genomico Sar Cov 2 perché solo così si può capire come il virus muta. E sappiamo che il coronavirus, che scatena, è già cambiato migliaia di volte. Ma “non tutte le” del coronavirus pandemico “peggiorano la situazione. Anzi. Ne abbiamo appena tracciate alcunetra gli indiani rientrati: è undinel nostro Paese”. Ovvero la cosiddetta variante inglese. La spiegazione arriva da Francesco, direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzarodi Roma, che in una intervista a Il Messaggero sulle ...

