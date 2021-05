Covid: Serracchiani, ‘rivedere stop centri commerciali nel fine settimana’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La linea delle riaperture graduali e in sicurezza si sta dimostrando fondata ed efficace. Si tutela l’economia tutelando prima di tutto la salute e, questa strada che il Pd ha condiviso e contribuito a scegliere, ha bisogno di comportamenti responsabili e rigorosi. I dati sanitari in costante miglioramento e la campagna vaccinale che continua a procedere con 500mila somministrazioni giornaliere inducono a ritenere vicini nuovi allentamenti delle restrizioni necessarie a contrastare la circolazione del virus. Tra queste sicuramente va inserita la revisione dello stop dei centri commerciali nel fine settimana che naturalmente nel rispetto delle misure e dei protocolli indispensabili a garantire la sicurezza delle persone in giorni di particolare affluenza darebbe un robusto colpo di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La linea delle riaperture graduali e in sicurezza si sta dimostrando fondata ed efficace. Si tutela l’economia tutelando prima di tutto la salute e, questa strada che il Pd ha condiviso e contribuito a scegliere, ha bisogno di comportamenti responsabili e rigorosi. I dati sanitari in costante miglioramento e la campagna vaccinale che continua a procedere con 500mila somministrazioni giornaliere inducono a ritenere vicini nuovi allentamenti delle restrizioni necessarie a contrastare la circolazione del virus. Tra queste sicuramente va inserita la revisione dellodeinelsettimana che naturalmente nel rispetto delle misure e dei protocolli indispensabili a garantire la sicurezza delle persone in giorni di particolare affluenza darebbe un robusto colpo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Serracchiani Serracchiani incontra il contrammiraglio Vitale 'Con l'auspicato allentamento delle misure anti - Covid - ha aggiunto Serracchiani - torneranno a porsi in termini problematici le restrizioni che interessano quasi ottomila natanti in tutta la ...

Ultime Notizie Roma del 07 - 05 - 2021 ore 19:10 ...di venire in Italia il governatore del Piemonte Cirio propone per le montagne di creare bolle covid ...vertice visto che si chiedeva una riunione dei leader la capogruppo da Emma la camera Serracchiani ...

Debora Serracchiani ha incontrato oggi Vincenzo Vitale, direttore marittimo del Fvg “Ho confermato al comandante Vitale di essere a disposizione della Direzione marittima del Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione del particolare rilievo delle competenze distintive a servizio ...

