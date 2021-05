Covid: oggi 5.080 casi e 198 morti in Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 5.080 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 130mila tamponi, con l'indice di positività al 3.9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 198 morti, che portano il totale delle vittime a 123.031 da inizio pandemia. Questo il bollettino odierno sui contagi Covid, reso noto dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.158 persone (-34 da ieri), con 80 nuovi ingressi giornalieri. Sono 15.427 i ricoveri ordinari (+20 da ieri), 3.619.586 i guariti in totale (+15.063) e 373.670 gli attualmente positivi (-10.184). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 5.080 i nuovidi-19 riscontratiindopo aver analizzato 130mila tamponi, con l'indice di positività al 3.9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 198, che portano il totale delle vittime a 123.031 da inizio pandemia. Questo il bollettino odierno sui contagi, reso noto dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.158 persone (-34 da ieri), con 80 nuovi ingressi giornalieri. Sono 15.427 i ricoveri ordinari (+20 da ieri), 3.619.586 i guariti in totale (+15.063) e 373.670 gli attualmente positivi (-10.184).

