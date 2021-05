Covid: Burioni, 'con vaccini si può spegnere epidemia, lo dicono dati Israele' (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "In questo momento non sappiamo se potremo raggiungere l'immunità di gregge, ma non è importante. Quello che sappiamo di importante, dai dati di Israele (55% vacc), è che - a meno di sorprese - con i vaccini che abbiamo possiamo sostanzialmente spegnere l'epidemia". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "In questo momento non sappiamo se potremo raggiungere l'immunità di gregge, ma non è importante. Quello che sappiamo di importante, daidi(55% vacc), è che - a meno di sorprese - con iche abbiamo possiamo sostanzialmentel'". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto, docente dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.

