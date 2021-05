Como: non rispetta norme anti-Covid, ristorante chiuso per tre giorni (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag.(Adnkronos) – Weekend di controlli alle attività di ristorazione del territorio provinciale di Como da parte del personale della divisione amministrativa e sociale della questura. Su un totale di sei esercizi controllati, fra ristoranti ed agriturismi nei comuni di Grandola ed Uniti e Rovello Porro, si è avuto modo di constatare il generale rispetto delle regole dei protocolli condivisi con le principali associazioni di categoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag.(Adnkronos) – Weekend di controlli alle attività di ristorazione del territorio provinciale dida parte del personale della divisione amministrativa e sociale della questura. Su un totale di sei esercizi controllati, fra ristored agriturismi nei comuni di Grandola ed Uniti e Rovello Porro, si è avuto modo di constatare il generale rispetto delle regole dei protocolli condivisi con le principali associazioni di categoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

