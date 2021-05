Advertising

Naples___ : @Chiariello_CS Il sano Campanilismo è il sale del calcio,gli ignoranti ahimé esisteranno sempre, Salerno Benevento… - infoitsport : Benevento, offese a Mazzoleni: il ds Foggia squalificato fino al 25 maggio - CalcioFinanza : Benevento, offese a Mazzoleni: il ds Foggia squalificato fino al 25 maggio - sportli26181512 : #Notizie Benevento, offese a Mazzoleni: il ds Foggia squalificato fino al 25 maggio: All’indomani della conclusione… - Cryta75 : Cioè si parla tanto di identità del #Sud e poi promossa la #Salernitana in #SerieA una marea di offese da parte dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento offese

Si tratta di Andrea Pereira e Lucas Leiva della Lazio, Nicolas Nkoulou del Torino, Matteo Ricci dello Spezia, Alexis Saelemaekers del Milan e Pasquale Schiattarella delIl giudice sportivo di Serie A ha squalificato fino al 25 maggio il direttore sportivo delPasquale Foggia per "avere, al termine della gara con il Cagliari, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, ...Vendetta no, ma uno stop lungo all’ex arbitro 46enne di Bergamo, ora in sala Var, e’ inevitabile. I vertici arbitrali hanno individuato in Mazzoleni il responsabile di un errore di fatto e di procedur ...I vertici arbitrali hanno individuato in Mazzoleni il responsabile di un errore di fatto e di procedura. Né lui né Doveri sono stati designati per l'infrasettimanale di A, ma per Mazzoleni lo stop and ...