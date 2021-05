Benevento, lavori nella galleria ‘Avellola’: interdetta la circolazione – Info e orari – (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Per attività di manutenzione sugli impianti tecnologici di propria competenza da parte di una Società telefonica all’interno della galleria ‘Avellola’, situata lungo la SS7 “Appia”, in provincia di Benevento, saranno attive limitazioni della circolazione. Nel dettaglio, fino alle ore 16.00 di oggi, lunedì 10 maggio, è attivo il restringimento della carreggiata in direzione di Caserta in prossimità del tunnel, mentre tra le ore 22.00 di domani, martedì 11 e le ore 5.00 di dopodomani, mercoledì 12 maggio, sarà attiva la chiusura al transito della canna del tunnel in direzione San Giorgio del Sannio tra il km 262,000 ed il km 263,000. A seguito della interdizione al transito, la circolazione proveniente da Caserta verrà deviata lungo la strada ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Per attività di manutenzione sugli impianti tecnologici di propria competenza da parte di una Società telefonica all’interno della, situata lungo la SS7 “Appia”, in provincia di, saranno attive limitazioni della. Nel dettaglio, fino alle ore 16.00 di oggi, lunedì 10 maggio, è attivo il restringimento della carreggiata in direzione di Caserta in prossimità del tunnel, mentre tra le ore 22.00 di domani, martedì 11 e le ore 5.00 di dopodomani, mercoledì 12 maggio, sarà attiva la chiusura al transito della canna del tunnel in direzione San Giorgio del Sannio tra il km 262,000 ed il km 263,000. A seguito della interdizione al transito, laproveniente da Caserta verrà deviata lungo la strada ...

Advertising

anteprima24 : ** Benevento, #Lavori nella galleria 'Avellola': interdetta la circolazione - Info e orari - **… - ilvaglio1 : Puglianello, inaugurazione dei lavori alla scuola primaria #antonellodelucia #francescomariarubano #puglianello… - anteprima24 : ** Interruzione idrica, tutti i #Comuni sanniti interessati: orari e info ** - ilvaglio1 : Lavori sulla condotta Torano-Biferno, il calendario dei disagi idrici in città e provincia #toranobiferno… - TV7Benevento : GESESA, INTERRUZIONE IDRICA PER LAVORI URGENTI DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’AUMENTO DELLA PORTATA IDRICA A… -