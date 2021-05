ASCOLTITV 9 MAGGIO 2021 | LA COMPAGNIA DEL CIGNO 15 | 4% | AVANTI UN ALTRO 11 | 5% | FAZIO 9 | 8% | DOMENICA IN 19 | 2%+16 | 2% | GIRO D’ITALIA | TORNA MELAVERDE 15 | 9%

(Di lunedì 10 maggio 2021) ASCOLTI TV 9· Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 – xIn Famiglia – 802 19.80In Famiglia – 1583 22.50A Sua Immagine – 1870 22.30Santa Messa – xAngelus – xLinea Verde – 2942 22.10Tg1 – xIn – 2871 19.20In – 2262 16.20Da Noi a Ruota Libera – 1699 13.90L’Eredità – 2430 17.30L’Eredità – 3637 21.30Tg1 – xSoliti Ignoti – 4500 18.50Ladel– 3424 15.40 x x xSpeciale Tg1 – x Tg5 – 1150 19.20Tg5 Speciale – 685 9.58Santa Messa – 80 10.85Storie di– 654 8.33 + 956 11.63– 1803 15.87Tg5 – 2808 19.07L’Arca di Noè – 2336 15.10Beautiful + Segreto – xLive – 1445 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV MAGGIO

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 7Rai1 Top Dieci : 3.350.000 spettatori (share 15,... #? BubinoBlog (@bubinoblog) May 8, 2021Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 4Rai1, Chiamami ancora amore : 3.878.000 ... #? Luca (@Jackie67315406) May 4, 2021Ennesima vittoria netta per Mara Venier nella sfida contro Barbara d’Urso. Domenica Live è tornata al formato originario che occupa l’intera fascia pomeridiana della rete ammiraglia del Biscione, ma d ...Ascolti tv 9 maggio: chi ha vinto la gara di share ieri sera? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri domenica 9 maggio.