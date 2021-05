Amazon non paga le tasse in Europa. Anzi ne paga 234 milioni solo in Italia. Due bugie non fanno una verità (Di lunedì 10 maggio 2021) La settimana scorsa la notizia, diffusa dal The Guardian, di "zero tasse" pagate da Amazon EU a fronte di un fatturato di 45 miliardi di euro. Oggi la risposta della country manager Italiana Marseglia: "solo in Italia contributi fiscali per 234 milioni di euro". Dove sta la verità? ... Leggi su dday (Di lunedì 10 maggio 2021) La settimana scorsa la notizia, diffusa dal The Guardian, di "zerote daEU a fronte di un fatturato di 45 miliardi di euro. Oggi la risposta della country managerna Marseglia: "incontributi fiscali per 234di euro". Dove sta la? ...

Advertising

fattoquotidiano : Nel 2020 Amazon ha guadagnato in Europa 44 miliardi di euro, ma la sua sede in Lussemburgo non ha pagato un solo eu… - ilpost : Nel 2020 Amazon non ha pagato tasse sui profitti in Europa - M5S_Europa : Nel 2020 #Amazon ha guadagnato in #Europa 44 miliardi, ma la sua sede in #Lussemburgo non ha pagato un euro di corp… - Cr1st14nM3s14n0 : Io ve lo dico: è storto. Un geometra una cosa del genere non l’avrebbe disegnata mica. Domani gli faccio recapitare… - GenerazioneD21 : Qualcuno ricorda il #22marzo? Per alcuni motivi personali, sì. Ma per i lavoratori #Amazon è stata una data storica… -