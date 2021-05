Allarme migranti, 1500 sbarcati in poche ore: l’Italia è in ginocchio (Di lunedì 10 maggio 2021) Si preannuncia un’estate caldissima. In poche ore sono sbarcati circa 1500 migranti in Italia. Immediato il vertice tra Lamorgese e Draghi. migranti (GettyImages)La situazione migranti diventa sempre più complicata in Italia. Non aiuta di certo pandemia in corso che rende ancora più complicati i soccorsi nei confronti di queste persone che lasciano la loro terra alla ricerca di una vita migliore. C’è ansia per le possibili varianti del virus e c’è la paura di non riuscire a sostenere il flusso migratorio previsto nei prossimi mesi. Proprio per questo il ministro Lamorgese ha già sentito Draghi sull’argomento. L’idea è quella di creare una cabina di regia che riesca a gestire nel miglior modo possibile la situazione. Il prossimo 20 maggio invece è già fissato un ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) Si preannuncia un’estate caldissima. Inore sonocircain Italia. Immediato il vertice tra Lamorgese e Draghi.(GettyImages)La situazionediventa sempre più complicata in Italia. Non aiuta di certo pandemia in corso che rende ancora più complicati i soccorsi nei confronti di queste persone che lasciano la loro terra alla ricerca di una vita migliore. C’è ansia per le possibili varianti del virus e c’è la paura di non riuscire a sostenere il flusso migratorio previsto nei prossimi mesi. Proprio per questo il ministro Lamorgese ha già sentito Draghi sull’argomento. L’idea è quella di creare una cabina di regia che riesca a gestire nel miglior modo possibile la situazione. Il prossimo 20 maggio invece è già fissato un ...

Advertising

LucaPrt : RT @ombrysan: SBARCANO 1.200 A LAMPEDUSA IN POCHE ORE, SALVINI CHIEDE INCONTRO CON DRAGHI: CITTADINI CONTAGIATI DAI MIGRANTI - ombrysan : SBARCANO 1.200 A LAMPEDUSA IN POCHE ORE, SALVINI CHIEDE INCONTRO CON DRAGHI: CITTADINI CONTAGIATI DAI MIGRANTI - SorryNs : RT @Massimo10489625: ???? #SanaInformazione #INVASIONE SBARCANO 1.200 A LAMPEDUSA IN POCHE ORE, SALVINI CHIEDE INCONTRO CON DRAGHI: CITTA… - Esterin62237737 : RT @Massimo10489625: ???? #SanaInformazione #INVASIONE SBARCANO 1.200 A LAMPEDUSA IN POCHE ORE, SALVINI CHIEDE INCONTRO CON DRAGHI: CITTA… - corra_franco : RT @Massimo10489625: ???? #SanaInformazione #INVASIONE SBARCANO 1.200 A LAMPEDUSA IN POCHE ORE, SALVINI CHIEDE INCONTRO CON DRAGHI: CITTA… -