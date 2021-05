Albano e Romina | in replica 55 passi nel Sole

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sabato 15 Maggio 2021 finirà ufficialmente l’edizione di Amici di Maria de Filippi dove si proclamerà il vincitore. Il 22 Maggio su Canale 5 verrà invece riproposta la trasmissione canora dichiamata 55nel. Rai Uno invece seguirà l’Eurovision Song Contest con la finale che vede per l’Italia la partecipazione dei Maneskin che hanno vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021. Semifinale Amici 20 tra emozioni e sorprese: il leone di Cellino contro i Maneskin? Canale 5 per il sabato sera del 22 Maggio 2021 in prima serata punta sul cantante PuglieseCarrisi che insieme aallieterà la serata con le canzoni più celebri e gli aneddoti della sua carriera. Nel programma (18.3 ...

Advertising

thisisacasino : sono aperte le scommesse: con chi duetterà luca? con albano, con romina o con entrambi? a voi la scelta - _giuliagatto : Neanche a farlo apposta è partita felicità di Albano e Romina - Kree022 : @jkbonsai Guarda il lato positivo, almeno sto anno non hanno fatto ogni puntata il segmento Albano e Romina - micheciprovo : @LauraGiulia71 @CLAUDIAMAN66 @Kalu_na6 É sempre stato così x attirare più pubblico. Anzi, quest'anno meno pesante d… - giuseppegavazza : @il_cappellini Albano e romina? -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Romina

Corriere dell'Umbria

È stato l'anno che da il titolo all'album di maggior successo dei Van Halen, quello in cuihanno vinto il Festival di Sanremo e anche quello in cui sugli schermi dei televisori ...... suo paese di origine, insieme con la compagna Loredana Lecciso e i due figli minori:jr. e ... Di recente il cantautore pugliese ha ufficializzato il suo ritorno insieme aPower. Non si ...Il 22 Maggio 2021 andrà in onda su Canale 5 in prima serata andrà in onda la trasmissione di Albano e Romina 55 passi nel Sole.Amici Serale, sabato la finale: la settimana prossima Maria De Filippi sostituita da Al Bano e Romina Power E' giunta al termine anche l'edizione serale ...