Al via i lavori di Doc Nelle tue Mani 2 ma senza Luca Argentero? Primi spoiler sui social (Di lunedì 10 maggio 2021) Al via i lavori di Doc Nelle tue Mani 2. A rivelarlo sono alcuni membri del cast che oggi si sono ritrovati a Roma, almeno in parte, per la lettura del primo copione. Il primo assente è proprio colui che ci ha regalato le prime anticipazioni ovvero Pierpaolo Spollon. Sembra che l’attore non sia presente in carne ed ossa alla prima riunione ma abbia seguito da remoto, via Zoom, la lettura del copione di Una vita nuova, questo è il titolo del primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 che, con molta probabilità andrà in onda il prossimo inverno su Rai1. Al momento non sappiamo molto sull’episodio ma il titolo lascia pensare ad un cambiamento importante per tutti i nostri protagonisti a cominciare proprio dal nostro Doc che avrà ancora il volto di Luca Argentero. Al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Al via idi Doctue2. A rivelarlo sono alcuni membri del cast che oggi si sono ritrovati a Roma, almeno in parte, per la lettura del primo copione. Il primo assente è proprio colui che ci ha regalato le prime anticipazioni ovvero Pierpaolo Spollon. Sembra che l’attore non sia presente in carne ed ossa alla prima riunione ma abbia seguito da remoto, via Zoom, la lettura del copione di Una vita nuova, questo è il titolo del primo episodio di Doctue2 che, con molta probabilità andrà in onda il prossimo inverno su Rai1. Al momento non sappiamo molto sull’episodio ma il titolo lascia pensare ad un cambiamento importante per tutti i nostri protagonisti a cominciare proprio dal nostro Doc che avrà ancora il volto di. Al ...

Advertising

virginiaraggi : Stiamo riqualificando le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, una delle principali strade di Roma, che parte… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Al via i lavori di #riqualificazione di via Nizza a #Torino ?? - virginiaraggi : I lavori per la riqualificazione di via di Torrevecchia sono iniziati nei giorni scorsi. Previsti interventi sul ma… - Gianfra58 : RT @virginiaraggi: Stiamo riqualificando le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, una delle principali strade di Roma, che parte dal c… - EugenioGangale : RT @virginiaraggi: Stiamo riqualificando le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, una delle principali strade di Roma, che parte dal c… -