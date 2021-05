Video l’Eredità 9 maggio 2021: Roberto di Bari (Di domenica 9 maggio 2021) l’Eredità di domenica 9 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Roberto di Bari. Roberto risiede attualmente a Caldonazzo (Trento), è docente di Geometria presso l’Università di Trento, ha una Laurea magistrale e il Dottorato in Matematica. E’ sposato e ha una bimba di 3 anni e mezzo. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 45.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 9 maggio 2021)di domenica 9. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdirisiede attualmente a Caldonazzo (Trento), è docente di Geometria presso l’Università di Trento, ha una Laurea magistrale e il Dottorato in Matematica. E’ sposato e ha una bimba di 3 anni e mezzo. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 45.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera ...

