Verona-Torino, le formazioni ufficiali (Di domenica 9 maggio 2021) Un Verona senza più molti stimoli ospita il Torino al Bentegodi, con i granata alla ricerca di punti per lo scatto finale verso la salvezza. Queste le formazioni ufficiali: Verona (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagno; Kalinic. All. Juric Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Unsenza più molti stimoli ospita ilal Bentegodi, con i granata alla ricerca di punti per lo scatto finale verso la salvezza. Queste le(3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagno; Kalinic. All. Juric(3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

