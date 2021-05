Vaccini: Lazio, esauriti slot per Pfizer a maggio (Di domenica 9 maggio 2021) "Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100 mila slot di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) "Sonoglidisponibili per la prenotazione del vaccinoper il mese di, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di100 miladi ...

Advertising

globalistIT : - Yogaolic : @fattoquotidiano “Attaccando il governo cattivo che nn gli da i vaccini” perché invece di prendere in giro nn si co… - repubblica : Vaccini Coronavirus, esauriti gli slot Pfizer per maggio nel Lazio - cronacadiroma : #regionelazio #COVID?19 #vaccini - Il punto dell'Unità di Crisi su #Pfizer #astrazeneca e #JohnsonandJohnson… - rep_roma : Vaccini Coronavirus, esauriti gli slot Pfizer per maggio nel Lazio [aggiornamento delle 11:43] -