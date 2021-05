Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: si fa strada l’ipotesi di una recita, le accuse (Di domenica 9 maggio 2021) Riccardo Guernieri e Roberta Di Padua hanno detto davvero la verità in merito a quanto sta succedendo tra di loro, ovvero in merito alla crisi che li avrebbe portati ad allontanarsi – anzi, al punto di lasciarsi – dopo neanche tre mesi di storia d’amore? Questa è la versione che la coppia ha raccontato nello studio di Uomini e Donne in una recente ospitata, ma la blogger Deianira Marzano ipotizza che le cose tra l’ex dama e il cavaliere del trono over non stiano esattamente così. A Deianira, infatti, continuano ad arrivare avvistamenti di Riccardo e Roberta insieme, sorridenti e innamorati. Non solo, perché la coppia veniva avvistata felice e unita anche nel periodo in cui la Di Padua in studio ha confermato che si stavano quasi lasciando. Il dubbio sorge dunque spontaneo: non è che la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 maggio 2021)Guernieri eDi Padua hanno detto davvero la verità in merito a quanto sta succedendo tra di loro, ovvero in merito alla crisi che li avrebbe portati ad allontanarsi – anzi, al punto di lasciarsi – dopo neanche tre mesi di storia d’amore? Questa è la versione che la coppia ha raccontato nello studio diin una recente ospitata, ma la blogger Deianira Marzano ipotizza che le cose tra l’ex dama e il cavaliere del trono over non stiano esattamente così. A Deianira, infatti, continuano ad arrivare avvistamenti diinsieme, sorridenti e innamorati. Non solo, perché la coppia veniva avvistata felice e unita anche nel periodo in cui la Di Padua in studio ha confermato che si stavano quasi lasciando. Il dubbio sorge dunque spontaneo: non è che la ...

Advertising

poliziadistato : #8maggio Giornata mondiale #CroceRossa e #MezzalunaRossa Insieme, specialmente nell'ultimo anno segnato dal… - sbonaccini : Spesso lontani dai riflettori e dietro le quinte, lavorano duramente ogni giorno per le nostre comunità. Oggi è la… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - Ale1000C : @84ginepri @mariacel1208 @manymiaows @you_know_nuttin In effetti mi piacerebbe capire perché ritieni opportuno che… - PDA_24232 : Un Paese orrendo quello in cui gli uomini odiano le donne! Dove gli uomini non sanno amare neanche le loro madri, s… -