Razzo cinese, la caduta nell'Oceano Indiano vicino alle Maldive. Nessun impatto sull'Italia (Di domenica 9 maggio 2021) La tensione si è sciolta pochi minuti dopo le 5. Quando è stata esclusa la caduta di uno o più frammenti sul territorio Italiano. Nessuna conseguenza per i detriti nell'Oceano Leggi su repubblica (Di domenica 9 maggio 2021) La tensione si è sciolta pochi minuti dopo le 5. Quando è stata esclusa ladi uno o più frammenti sul territoriono.a conseguenza per i detriti

