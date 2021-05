Razzo cinese: escluso il territorio italiano Lo rende noto la protezione civile. Frammenti caduti al largo delle Maldive (Di domenica 9 maggio 2021) È esclusa la caduta in territorio italiano di Frammenti del Razzo cinese. Lo rende noto il dipartimento della protezione civile. L’allerta da ieri sera riguardava nove regioni fra cui la Puglia. I Frammenti del Razzo, secondo notizie risalenti all’alba, sono caduti al largo delle Maldive. L'articolo Razzo cinese: escluso il territorio italiano <small class="subtitle">Lo rende noto la protezione ... Leggi su noinotizie (Di domenica 9 maggio 2021) È esclusa la caduta indidel. Loil dipartimento della. L’allerta da ieri sera riguardava nove regioni fra cui la Puglia. Idel, secondo notizie risalenti all’alba, sonoal. L'articoloil Lola...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - lucadel08 : Il razzo cinese ha preferito le Maldive - liasmemories : buongiorno a quanto pare siamo vivx -