Pordenone-Cosenza 1914 (lunedì 11 maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 9 maggio 2021) Ultima giornata di Serie B ed è un vero e proprio spareggio playout quello che vede di fronte il Pordenone di Domizzi e il Cosenza 1914. Ramarri che con il pareggio di Venezia e la vittoria dell’Ascoli sono scivolati al quintultimo posto in classifica, a +7 dal Cosenza quartultimo. Un girone di ritorno da dimenticare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 9 maggio 2021) Ultima giornata di Serie B ed è un vero e proprio spareggio playout quello che vede di fronte ildi Domizzi e il. Ramarri che con il pareggio di Venezia e la vittoria dell’Ascoli sono scivolati al quintultimo posto in classifica, a +7 dalquartultimo. Un girone di ritorno da dimenticare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Pordenone-Cosenza 1914 (lunedì 11 maggio, ore 14): formazioni, quote, - TUTTOB1 : Pordenone, Misuraca: 'Con il Cosenza sarà una guerra. La paura c'è, è normale...' - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Questa mattina la rifinitura per il #Cosenza. Poi la truppa di #Occhiuzzi affronterà il lungo v… - notiziasportiva : Allo Stadio Guido Teghil sarà come una finale: il @CosenzaOfficial si gioca i playout - 11contro11 : Come arrivano #Pordenone e #Cosenza alla sfida salvezza #TorneiMinori #11contro11 -