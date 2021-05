Nuovi contatti tra Gattuso e la Fiorentina: c’è la volontà reciproca di accordarsi (Di domenica 9 maggio 2021) Il futuro di Gennaro Gattuso, si è già detto, sarà lontano da Napoli. Per la precisione, potrebbe essere a Firenze: come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, è lui il candidato preferito di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che è pronto ad assecondare le sue richieste. Se Gattuso dovesse ricevere determinate garanzie, ci sarà la volontà comune di raggiungere l’intesa. Negli scorsi giorni, i viola avevano sondato anche la disponibilità di Roberto De Zerbi, che aveva rifiutato l’offerta: è destinato allo Shakhtar, con cui firmerà un biennale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) Il futuro di Gennaro, si è già detto, sarà lontano da Napoli. Per la precisione, potrebbe essere a Firenze: come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, è lui il candidato preferito di Rocco Commisso, presidente della, che è pronto ad assecondare le sue richieste. Sedovesse ricevere determinate garanzie, ci sarà lacomune di raggiungere l’intesa. Negli scorsi giorni, i viola avevano sondato anche la disponibilità di Roberto De Zerbi, che aveva rifiutato l’offerta: è destinato allo Shakhtar, con cui firmerà un biennale. L'articolo ilNapolista.

