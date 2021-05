Milan, infortunio Brahim Diaz: le condizioni dello spagnolo (Di domenica 9 maggio 2021) infortunio Brahim Diaz: il fantasista spagnolo è stato costretto a lasciare il campo durante Juventus-Milan. Le sue condizioni Pessime notizie per il Milan, costretto a rinunciare a Zlatan IBrahimovic e Brahim Diaz durante il delicato match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Il fantasista rossonero ha accusato un fastidio muscolare e ha preferito lasciare il campo. Al suo posto, al 70? della ripresa, è entrato Rade Krunic. Previsti accertamenti clinici nelle prossime ore per Brahim Diaz. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021): il fantasistaè stato costretto a lasciare il campo durante Juventus-. Le suePessime notizie per il, costretto a rinunciare a Zlatan Iovic edurante il delicato match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Il fantasista rossonero ha accusato un fastidio muscolare e ha preferito lasciare il campo. Al suo posto, al 70? della ripresa, è entrato Rade Krunic. Previsti accertamenti clinici nelle prossime ore per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

