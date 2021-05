Migranti | Salvini | ' fermare clandestini | necessario incontro con Draghi' **

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Èuncol presidente, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di(già 12.000 sbarcati da inizio anno)”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo, dopo lo sbarco delle ultime ore a Lampedusa.

Advertising

robertosaviano : Il peschereccio italiano #Aliseo è stato aggredito da miliziani libici che si trovavano a bordo della Ubari 660, mo… - robertosaviano : #Minniti e #Salvini hanno armato e finanziato chi non si fa scrupoli a torturare migranti e aggredite pescatori ita… - LegaSalvini : #SALVINI, L'EMERGENZA NASCOSTA DEL PRIMO MAGGIO: 'QUANTI SBARCHI IN POCHE ORE, HO SCRITTO A MARIO DRAGHI' - pino_mini : RT @CassioMagistris: Raffica di sbarchi stamattina Mille migranti a Lampedusa SALVINI NEL GOVERNO TACE? PRESTO SENTIREMO LA SUA VOCE E GLI… - pippi36423094 : RT @CassioMagistris: Raffica di sbarchi stamattina Mille migranti a Lampedusa SALVINI NEL GOVERNO TACE? PRESTO SENTIREMO LA SUA VOCE E GLI… -

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti Salvini

A bordo di quest'ultima 90di varie nazionalità, tra cui anche 6 donne e una bimba di pochi mesi.scrive a Draghi: "Centinaia di sbarchi in poche ore, inaccettabile" Al termine del ...Il rapper definì ' razzista ' la decisione, in quanto sulla nave erano presenti oltre 600in cerca di asilo.reagì cercando di sminuire il suo avversario, commentando il tutto sul ...Migranti, una giornata di sbarchi a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 migranti di varie nazionalità, di ...Dopo l’ultimo naufragio che ha fatto 130 morti, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando lancia la proposta di un soccorso in mare gestito da Unione europea, città e Ong ...