Mazzoleni ha chiamato Doveri al Var perché ha visto una potenziale simulazione

Un rigore dato, poi tolto, che potrebbe decidere la corsa salvezza del Benevento, che si giocava tre punti fondamentali nello scontro diretto col Cagliari. L'intervento di Asamoah su Viola viene inizialmente sanzionato dall'arbitro Doveri; richiamato al Var, guarda le immagini e decide di tornare sui propri passi. Il Benevento avrebbe potuto pareggiare, subirà il gol del 3-1 pochi minuti dopo. Lo sfogo del presidente Vigorito, che invoca il complotto intorno alla figura di Mazzoleni, resterà a lungo nell'immaginario collettivo per toni e contenuti. Il punto su cui si fonda la tesi della congiura al Meridione (tra l'altro Cagliari è molto più a Sud di Benevento) è che essendo in discussione l'intensità del contatto, questa non sia una fattispecie in cui l'arbitro assistente in video non possa intervenire perché il ...

MalfiToto : RT @napolista: Non è in discussione l'intensità del contatto. Ma Doveri avrebbe dovuto ammonire Viola a quel punto. Il Meridione non c'entr… - napolista : Non è in discussione l'intensità del contatto. Ma Doveri avrebbe dovuto ammonire Viola a quel punto. Il Meridione n… - 1926Azzurro : @Dr_Hat89 @MakoMJK @PotereaiSith @GoalItalia Visto effettivamente, poteva fischiarlo. Ma fu chiamato al Var? Ci son… - CesareRas : @FBiasin L’ha chiamato perché striscia nettamente il piede prima di essere toccato. E poi decide l’arbitro di campo… - Miki75159723 : Il Cagliari in 4 giorni con il napoli e Benevento ha preso punti con regali di #mazzoleni al var a Napoli goal di… -