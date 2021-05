Marco Masini : ecco perché si diceva portasse sfortuna | La verità ha dell’incredibile (Di domenica 9 maggio 2021) Marco Masini è un cantautore e pianista italiano acclamato dal pubblico la cui carriera sui palchi italiani è molto lunga e ancora in corso. In passato ha avuto un momento difficile a causa di alcune gravi falsità sul suo conto. Marco Masini-political24Marco Masini è un cantante che ha ottenuto successo e notorietà arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità al Festival di Sanremo del 1990. Da quel momento ha messo nell’arsenale un trionfo dopo l’altro, nel 1991 partecipò nuovamente al Festival di Sanremo con perché lo fai arrivando al terzo posto. Per un decennio fu uno degli artisti più seguiti e amati, poi c’è stata una battuta d’arresto causata da una brutta fama. ecco cosa è successo. Una diceria ha rischiato di rovinare ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)è un cantautore e pianista italiano acclamato dal pubblico la cui carriera sui palchi italiani è molto lunga e ancora in corso. In passato ha avuto un momento difficile a causa di alcune gravi falsità sul suo conto.-political24è un cantante che ha ottenuto successo e notorietà arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità al Festival di Sanremo del 1990. Da quel momento ha messo nell’arsenale un trionfo dopo l’altro, nel 1991 partecipò nuovamente al Festival di Sanremo conlo fai arrivando al terzo posto. Per un decennio fu uno degli artisti più seguiti e amati, poi c’è stata una battuta d’arresto causata da una brutta fama.cosa è successo. Una diceria ha rischiato di rovinare ...

Advertising

radiocalabriafm : MARCO MASINI - CHE GIORNO E' - GammaStereoRoma : Marco Masini - Le ragazze serie - mounds_shame : Comunque i testi di Marco Masini erano poesia, ma oggi con il politicamente corretto dilagante non verrebbero mai a… - infoitcultura : Marco Masini ai Soliti Ignoti, i grandi successi, l’amore e la lite a Sanremo con Elodie - mounds_shame : Non sto veramente vedendo sabato 8 maggio 2021 una replica di Marco Masini che canta Bella Stronza in qualche trasm… -