LIVE Canoa slalom, Europei in DIRETTA: Micozzi in finale nel C1 femminile, Colazingari e Ivaldi in quello maschile. L’Italia si gioca l’ultimo pass olimpico nel C1 maschile! (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Ivaldiiiii! Squillo dell’azzurro! Nono con 92.14, pass per la finale! 12.27 Ottima gara dello sloveno Benjamin Savsek, secondo con 89.08. 12.23 E’ il turno dello slovacco Michal Martikan, che termina sesto e si prende il pass per la finale, con il crono di 90.16. 12.21 Nona piazza momentanea per il britannico Adam Burgees, con 92.42. Qualificato il tedesco Franz Anton. 12.19 Il croato Matija Marinic accumula due penalità e chiude decimo in 92.70. pass per il francese Denis Gargaud. 12.17 Sesto posto momentaneo per il tedesco Sideris Tasiadis, con il crono di 91.86. Qualificato lo slovacco Benus. 12.15 PRIMOOOOO! Che prova per l’azzurro, che con 87.71 netti si prende primo posto e finale. ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30iiii! Squillo dell’azzurro! Nono con 92.14,per la! 12.27 Ottima gara dello sloveno Benjamin Savsek, secondo con 89.08. 12.23 E’ il turno dello slovacco Michal Martikan, che termina sesto e si prende ilper la, con il crono di 90.16. 12.21 Nona piazza momentanea per il britannico Adam Burgees, con 92.42. Qualificato il tedesco Franz Anton. 12.19 Il croato Matija Marinic accumula due penalità e chiude decimo in 92.70.per il francese Denis Gargaud. 12.17 Sesto posto momentaneo per il tedesco Sideris Tasiadis, con il crono di 91.86. Qualificato lo slovacco Benus. 12.15 PRIMOOOOO! Che prova per l’azzurro, che con 87.71 netti si prende primo posto e. ...

