Le dichiarazioni post partita di Verona-Torino (Di domenica 9 maggio 2021) Nel post partita di Verona-Torino sono arrivate le dichiarazioni dei due allenatori, che hanno commentato il pareggio di questo pomeriggio. Sicuramente al Torino rimarrà l’amaro in bocca per il vantaggio durato pochi minuti, ma di certo il Verona visto oggi non meritava assolutamente di perdere questa partita. COME HA PRESO IL PAREGGIO NICOLA? Il tecnico granata Davide Nicola è intervenuto nel post partita di Verona-Torino parlando della pareggio ottenuto dalla sua squadra. Nicola ha affermato: “C’è ancora da lottare parecchio, fino alla fine. La difficoltà è sicuramente giocare ogni tre giorni, quindi accantonare velocemente le partite che si fanno. Ci aspettavamo una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Neldisono arrivate ledei due allenatori, che hanno commentato il pareggio di questo pomeriggio. Sicuramente alrimarrà l’amaro in bocca per il vantaggio durato pochi minuti, ma di certo ilvisto oggi non meritava assolutamente di perdere questa. COME HA PRESO IL PAREGGIO NICOLA? Il tecnico granata Davide Nicola è intervenuto neldiparlando della pareggio ottenuto dalla sua squadra. Nicola ha affermato: “C’è ancora da lottare parecchio, fino alla fine. La difficoltà è sicuramente giocare ogni tre giorni, quindi accantonare velocemente le partite che si fanno. Ci aspettavamo una ...

