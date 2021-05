Juventus-Milan 0-3 | le pagelle | umiliazione per i bianconeri E’ il fallimento di Pirlo | Agnelli e Cristiano Ronaldo

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 maggio 2021) Si è concluso lo scontro diretto per la corsa alla Champions League, è andata in archivio la 35esima giornata del campionato di Serie A. Sono scese in campoche hanno dato vita ad una partita scoppiettante, non sono mancate le emozioni. Bellissima la marcatura di Brahim Diaz è quanto emerso anche dalle. Successo della squadra rossonera che si avvicina all’obiettivo, per laè un verocon il rischio sempre più concreto di mancare la qualificazione in Champions League. La sfida si è conclusa con il risultato di 0-3, le reti sono state realizzate da Brahim Diaz, Rebic e Tomori, la squadra di Pioli ha fallito anche un calcio di rigore con Kessie. E’ la debacle della, die ...