Juve-Milan, anche John Elkann in tribuna allo Stadium (Di domenica 9 maggio 2021) Ci sarà anche John Elkann stasera all'Allianz Stadium per assistere allo spareggio Champions tra Juve e Milan. Il numero 1 di Exor si siederà in tribuna al fianco del cugino Andrea Agnelli, presidente della Juventus e coinvolto nella Super Lega insieme a Real e Barcellona. Probabilmente si parlerà anche di futuro, che comunque dipenderà molto dalla gara di questa sera, una autentica finale per la Champions League. Juve-Milan e Atalanta sono appaiate al terzo posto in classifica a 69 punti (con il Napoli che è a 70 ma ha già giocato ieri). Con il ko della Lazio, ci sono 3 posti per 3 squadre per la corsa alla Champions League.

