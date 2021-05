Internazionali di Roma | gli eventi più sorprendenti della storia del torneo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 maggio 2021) Le grandi sorprese ed emozioni sono da sempre all’ordine del giorno aglidi. Andiamo dunque alla scoperta di alcuni deglipiùed inattesi che sono accaduti nel corsodel, situazioni che, per un motivo o per l’altro, non potranno mai essere dimenticate da tutti gli appassionatiracchetta. Filippo Volandri e quel Centrale ai suoi piedi contro Roger Non si può non partire da quel clamoroso 6-2 6-4 rifilato da Filippo Volandri a Roger Federer nell’edizione del 2007. Il cammino dell’italiano infatti, dopo le belle vittorie dei primi due turni contro Gabashvili e Gasquet, sembrava inesorabilmente destinato ad interrompersi al cospetto del numero 1 del mondo svizzero. L’italiano tuttavia, ...