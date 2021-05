Il Milan espugna lo Stadium e supera il Napoli: Juve fuori dalla zona Champions (Di domenica 9 maggio 2021) Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - tra Juventus e Milan: chi perde è quasi fuori dai primi quattro, un pareggio... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 maggio 2021) Un vero e proprio spareggio per un posto inLeague - questa sera all'Allianz di Torino - trantus e: chi perde è quasidai primi quattro, un pareggio...

Advertising

PietroMazzara : Un #Milan clamoroso espugna per la prima volta nella sua storia il J Stadium. Brahim mossa azzeccata, scelte dalla… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Milan espugna 3-0 lo #Juventus Stadium e piazza lo scatto #Champions. Lezione di #Pioli a #Pirlo che precipita al 5° post… - cmdotcom : Il #Milan espugna 3-0 lo #Juventus Stadium e piazza lo scatto #Champions. Lezione di #Pioli a #Pirlo che precipita… - 1889milan : RT @PietroMazzara: Un #Milan clamoroso espugna per la prima volta nella sua storia il J Stadium. Brahim mossa azzeccata, scelte dalla panch… - _giovannistara : RT @PietroMazzara: Un #Milan clamoroso espugna per la prima volta nella sua storia il J Stadium. Brahim mossa azzeccata, scelte dalla panch… -