Il gol di Brahim Diaz, il gol del Milan contro la Juventus è bellissimo [VIDEO] (Di domenica 9 maggio 2021) Si conclude la 35esima giornata del campionato di Serie A, Brahim Diaz ha aperto le marcature con un grandissimo gol nel match tra Juventus e Milan. Si sta giocando un fondamentale scontro per la Champions League, la partita è stata molto equilibrata e si è sbloccata con un'individualità. Il primo tempo sembrava indirizzato verso il pareggio, nel finale l'episodio chiave. Uscita incerta del portiere bianconero Szczesny, il rossonero Brahim Diaz si fa trovare pronto e con un bellissimo tiro a giro porta in vantaggio gli ospiti. In basso il VIDEO con il gol. Brahim Diaz goal…what a beauty!#JuveMilan #ForzaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/UQTOHfyDG5

mirkocalemme : #Brahim e #Theo unici a dare qualche lampo in un primo tempo soporifero per questa potenziale gara di #Superlega: u… - lookatbald : RT @TendenzaPerche: #JuventusMilan: Valeri convalida il gol, non ci crede nemmeno Brahim Diaz. #JuveMilan - TendenzaPerche : RT @TendenzaPerche: #JuventusMilan: Valeri convalida il gol, non ci crede nemmeno Brahim Diaz. #JuveMilan - TendenzaPerche : #JuventusMilan: Valeri convalida il gol, non ci crede nemmeno Brahim Diaz. #JuveMilan - franczerouno : RT @mirkocalemme: #Brahim e #Theo unici a dare qualche lampo in un primo tempo soporifero per questa potenziale gara di #Superlega: un solo… -

