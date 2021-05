Giro d’Italia 2021, la tappa di domani Biella-Canale: percorso, altimetria, programma, tv (Di domenica 9 maggio 2021) domani, 10 maggio, sarà il giorno della Biella-Canale, terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale. Ultima frazione di scena in Piemonte e si offre già una giornata in grado di testare la gamba dei migliori in maniera non troppo aggressiva. percorso tappa che si suddivide in due parti. I primi 114 chilometri sono pressoché pianeggianti, a Canelli le cose cominciano a cambiare. Si incontrano tre GPM in circa quaranta chilometri, Piancaneli, Castino e Manera, il primo di terza e gli altri due di quarta categoria. In alcuni tratti presenteranno delle pendenze anche marcate. Negli ultimi 15 chilometri arrivano i tratti più difficili: dopo Alma c’è lo strappetto di Guarene con pendenze in doppia ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021), 10 maggio, sarà il giorno della, terzadel, la. Ultima frazione di scena in Piemonte e si offre già una giornata in grado di testare la gamba dei migliori in maniera non troppo aggressiva.che si suddivide in due parti. I primi 114 chilometri sono pressoché pianeggianti, a Canelli le cose cominciano a cambiare. Si incontrano tre GPM in circa quaranta chilometri, Piancaneli, Castino e Manera, il primo di terza e gli altri due di quarta categoria. In alcuni tratti presenteranno delle pendenze anche marcate. Negli ultimi 15 chilometri arrivano i tratti più difficili: dopo Alma c’è lo strappetto di Guarene con pendenze in doppia ...

Advertising

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1? ?? Torino - Torino @TISSOT ITT ?????? New best time! | Nuovo miglior tempo! ??????… - MIPiemonte : ?? Tangenziale Sud Torino ? Svincolo chiuso in Debouche' in entrambe le direzioni 104° giro d'Italia - carmi_ne : RT @giroditalia: Tappa che unisce la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco, alla Cupola di Alessandro Antonelli, nel cuore di… -