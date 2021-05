Effetto Osimhen | stadi chiusi fino al 2024 per i presunti esperti che lo avevano bollato come un bidone

Advertising

Diego47208842 : Purtroppo nel calcio si giudica presto e male , mi ricordo quando berardi fece 4 gol al Milan e lo paragonarono a m… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Osimhen

100x100 Napoli

Prima che i cambi liguri sortissero qualche, il Napoli volava in contropiede conche, altruista, offriva a Lozano la palla del 4 - 1, fine delle trasmissioni (78'). Il Var confermava ...... sul secondo rimbalzo la palla torna all'indietro con unstrano, Godin per recuperarla va scoordinato eper non andargli addosso mette la mano ma lo sfiora solo, non c'è la spinta. ...Non si sa dove vada a cadere in Italia il razzo cinese, in Liguria il razzo Osimhen s'è abbattuto sullo Spezia. Due gol e l'assist per il rotondo 4-1 del Napoli. Campo piccolo e vittoria grande. Cance ...CENTROCAMPISTI – Tre partite di fila in una settimana. Obiettivi da centrare, impegni ravvicinati, il calendario che diventa rovente. La conseguenza è chiara. Occhio alle sorprese. Nelle prossime gior ...