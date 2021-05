' Cosa consiglieresti al te stesso ventenne se avessi la possibilità di incontrarlo e dargli un consiglio?' Le risposte dei lettori di Leggo e degli ascoltatori di Radio Rock

Advertising

dave_iron : @SHIN_Fafnhir @MaCriHeller @LUIGIVACCARO5 Quindi tu cosa consiglieresti dal momento che dalla mia visuale nessuno mi rappresenta!? - leggoit : «Cosa consiglieresti al te stesso ventenne se avessi la possibilità di incontrarlo e dargli un consiglio?» Le rispo… - leggoit : 'Cosa consiglieresti al te stesso ventenne se avessi la possibilità di incontrarlo?' Le risposte dei lettori e degl… - foIkwt : stai leggendo qualche ff ultimamente? — scarsità di tempo, non leggo da un po’. cosa mi consiglieresti? - Vince08440165 : RT @Socialas991: Prof: 'Francesco dai cosa ne pensi di questa impresa, che consiglieresti di muoversi sui titoli azionari? Li compreresti o… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa consiglieresti

leggo.it

gli dite? A questo giochino hanno fatto seguito risposte piuttosto curiose. La prima, come detto, è 'Scappa'. Ma c'è chi - confrontando gli ideali che si coltivano a venti anni con la realtà di ...Quali sono i vantaggi in termine di benessere fisico? Lo? "Sì è vero. Ci sono ancora persone che non sannosia il padel, ma d'altronde in Puglia e in Italia è esploso negli ultimi ...Il Giro attraversa le terre del cantautore astigiano e del signore delle vigne. Il primo ha dedicato al ciclismo due grandi canzoni, il secondo propone un percorso della memoria in bicicletta ...Il premier: "Torniamo fuori a stare insieme, il rischio va calcolato. Controlli negli aeroporti e subito il passa Ue per viaggiare". Stop quarantena per chi arriva dai Paesi Ue.