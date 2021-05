Coprifuoco, Governo pronto a decidere: ecco quando e come cambia l’orario (Di domenica 9 maggio 2021) Il Coprifuoco potrebbe passare alle 23 o a mezzanotte già da lunedì 17 maggio. È una delle misure che il Governo valuterà questa settimana, dopo che ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi si è detto favorevole a riaprire “ma con la testa”. L’allentamento sarà discusso alla prossima riunione della “cabina di regia” sulla Covid, l’organismo composto da ministri ed esperti che si dovrebbe riunire tra martedì e mercoledì ed esaminerà i dati sul contagio per prendere le decisioni sulle prossime riaperture. “I dati sono abbastanza incoraggianti. Se l’andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà con altre riaperture. E’ importante essere graduali, anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno”, ha detto Draghi durante una conferenza stampa a Oporto, in Portogallo, dove ha preso parte ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Ilpotrebbe passare alle 23 o a mezzanotte già da lunedì 17 maggio. È una delle misure che ilvaluterà questa settimana, dopo che ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi si è detto favorevole a riaprire “ma con la testa”. L’allentamento sarà discusso alla prossima riunione della “cabina di regia” sulla Covid, l’organismo composto da ministri ed esperti che si dovrebbe riunire tra martedì e mercoledì ed esaminerà i dati sul contagio per prendere le decisioni sulle prossime riaperture. “I dati sono abbastanza incoraggianti. Se l’andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà con altre riaperture. E’ importante essere graduali, anche per capire quali riaperture avranno più effetto sui contagi e quali meno”, ha detto Draghi durante una conferenza stampa a Oporto, in Portogallo, dove ha preso parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Governo "Dati incoraggianti", Governo verso nuove riaperture e allentamento delle prescrizioni E occhi puntati alla settimana prossima, quando il governo Draghi potrebbe decidere un ulteriore allentamento delle prescrizioni , a cominciare dal coprifuoco fin da lunedì 17 maggio. Ma si pensa ...

Coprifuoco Italia, tutti a casa entro mezzanotte. Draghi: riaprire usando la testa In realtà, conferma sia la strategia sia la tabella di marcia già adottata dal governo. Il monito ... Insomma, salvo improbabili e amare sorprese nel monitoraggio del 14 maggio , il coprifuoco slitterà ...

"Coprifuoco alle 23", Regioni in pressing sul governo Adnkronos "Dati incoraggianti", Governo verso nuove riaperture e allentamento delle prescrizioni Gli italiani sentono nell'aria la fine della stagione delle chiusure e si riversano in strade, parchi e locali nel fine settimana. Superlavoro per ...

Draghi pronto a riaprire ancora: come cambierà il coprifuoco Nel governo avanza l'ipotesi di posticipare il coprifuoco alle 23 o 24. Soddisfatto il leader della Lega Matteo Salvini. Novità anche per le visite nelle Rsa. Forte è la necessità di ripartire dopo ol ...

