“Che Tempo Che Fa” | tutti gli ospiti della puntata del 9 maggio

Ritorna "Che Tempo Che Fa", stasera 9 maggio su Raitre il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. Dalle ore 20 Che Tempo Che Fa – Anteprima, alle 20.30 Che Tempo Che Fa e alle 22 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. "Che Tempo Che Fa", nella puntata del 9 maggio il superospite sarà Woody Allen. Ospiti della puntata: il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, il quattro volte Premio Oscar Woody Allen, dal 6 maggio nelle sale italiane con il film "Rifkin's Festival" da lui scritto e diretto.

