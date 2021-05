Calciomercato Roma, assalto al centrocampista | Contatto con Mourinho! (Di domenica 9 maggio 2021) Si prospetta una sessione di Calciomercato estiva infuocata per la Roma: Contatto tra Mourinho e il colpo a centrocampo in Ligue 1 Grande vittoria per la Roma di Fonseca contro… L'articolo Calciomercato Roma, assalto al centrocampista Contatto con Mourinho! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 9 maggio 2021) Si prospetta una sessione diestiva infuocata per latra Mourinho e il colpo a centrocampo in Ligue 1 Grande vittoria per ladi Fonseca contro… L'articoloalconè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - SkySport : Roma, Mourinho è il nuovo allenatore #SkySport #SerieA #Mourinho - DiMarzio : L'incontro a Londra, l'entusiasmo, l'incredulità e le cifre del contratto: tutti i retroscena della trattativa (seg… - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ESCLUSIVO! Nuovi contatti con il #Psg per #Bellerin. Lo spagnolo è un obiettivo concreto (ma non l'unico) in caso di m… - calciomercatoit : ESCLUSIVO! Nuovi contatti con il #Psg per #Bellerin. Lo spagnolo è un obiettivo concreto (ma non l'unico) in caso d… -