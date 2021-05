Calano i nuovi casi e anche i decessi (139): è il numero più basso di morti dal 25 ottobre (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 8.292 i nuovi casi di Coronavirus oggi domenica 9 maggio in Italia (ieri 10.176) a fronte di 226.006 tamponi effettuati, su un totale di 61.097.024 da inizio emergenza. Lo rivelano i dati del bollettino del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 139 i decessi (ieri 244), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 122.833. Con quelli di oggi diventano 4.111.210 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 383.854 (-6.266), 366.242 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 15.420, di cui 2.192 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.604.523 con un incremento di 14.416 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 8.292 idi Coronavirus oggi domenica 9 maggio in Italia (ieri 10.176) a fronte di 226.006 tamponi effettuati, su un totale di 61.097.024 da inizio emergenza. Lo rivelano i dati del bollettino del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 139 i(ieri 244), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 122.833. Con quelli di oggi diventano 4.111.210 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 383.854 (-6.266), 366.242 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 15.420, di cui 2.192 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.604.523 con un incremento di 14.416 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggiordi...

