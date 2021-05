Berrettini ko contro Zverev al Madrid Open (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini ko contro Alexander Zverev nella finale del "Mutua Madrid Open", terzo Masters 1000 stagionale col punteggio di 6 - 7 6 - 4 6 - 3, dopo circa due ore e quaranta minuti di gioco. Dove ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) MatteokoAlexandernella finale del "Mutua", terzo Masters 1000 stagionale col punteggio di 6 - 7 6 - 4 6 - 3, dopo circa due ore e quaranta minuti di gioco. Dove ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Prima finale in carriera in un Masters1000! ???? A Madrid @MattBerrettini sconfigge #Ruud 6-4 6-4 e domani si gio… - Agenzia_Ansa : Atp Madrid: a Berrettini il primo set, dopo un lungo tie-break, della finale contro il tedesco Zverev FOTO #ANSA - WeAreTennisITA : MATTEO AVANTI??? Sta giocando bene Berrettini, che è in vantaggio di un set contro Zverev nella finale di Madrid. È… - _nelFrattempo : RT @Coninews: Applausi per Matteo! ?? La sconfitta in tre set contro Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid non cancella… - Labellasospesa : RT @lorenzofares: PECCATO ?? Matteo #Berrettini ????, esausto dopo un gran match, deve arrendersi 67(8) 64 63 ad Alexander #Zverev ????, campio… -