Benevento-Cagliari, sfogo amarissimo di Vigorito: "Scuse per le caz**te!" Lo sfogo di Ernesto Vigorito sconquassa il pomeriggio del calcio italiano. Il Benevento, club di cui è proprietario, è uscito sconfitto dalla sfida salvezza casalinga contro il Cagliari che avvicina, sensibilmente, le "Streghe" verso la Serie B. La gara, però, si è "impreziosita" di un clamoroso errore di Doveri e Mazzoleni (al Var) ha deciso di non assegnare un calcio di rigore solare ai campani. sfogo di Vigorito a Sky Sport Ecco lo sfogo del dopo partita di Ernesto Vigorito che, a Sky Sport, ha alzato la voce denunciato il grave errore degli arbitri che, certamente, è risultato determinante sull'esito della partita: "Credo che tutti abbiano visto cosa è successo. Si può fare a meno di filosofia. Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni.

