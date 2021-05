“Basta coprifuoco”: a Bergamo flashmob di Fratelli d’Italia (Di domenica 9 maggio 2021) Anche a Bergamo Fratelli d’Italia ha organizzato un flash mob per dire “Basta al coprifuoco!“, sabato 8 maggio. Una delegazione di rappresentanti dei circoli provinciali di Fdi e di Gioventù Nazionale si è trovata davanti alla Prefettura per rilanciare il messaggio di Giorgia Meloni, che da tempo denuncia l’inutilità e dannosità del coprifuoco alle 22. “Si tratta di una misura che è in contrasto con i diritti delle persone e degli imprenditori – dichiarano Daniele Zucchinali e Arrigo Tremaglia – e che va oltre gli ambiti che competono allo Stato. Per questo chiediamo la sua definitiva rimozione, anche perchè la sua efficacia in termini di contagio non è stata mai provata né richiesta da alcun organismo tecnico scientifico qualificato”. “Purtroppo il Senato ha bocciato l’emendamento di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Anche aha organizzato un flash mob per dire “al!“, sabato 8 maggio. Una delegazione di rappresentanti dei circoli provinciali di Fdi e di Gioventù Nazionale si è trovata davanti alla Prefettura per rilanciare il messaggio di Giorgia Meloni, che da tempo denuncia l’inutilità e dannosità delalle 22. “Si tratta di una misura che è in contrasto con i diritti delle persone e degli imprenditori – dichiarano Daniele Zucchinali e Arrigo Tremaglia – e che va oltre gli ambiti che competono allo Stato. Per questo chiediamo la sua definitiva rimozione, anche perchè la sua efficacia in termini di contagio non è stata mai provata né richiesta da alcun organismo tecnico scientifico qualificato”. “Purtroppo il Senato ha bocciato l’emendamento di ...

