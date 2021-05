Auguri Festa della Mamma | frasi e immagini da mandare via WhastApp

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 maggio 2021) Il 9 maggio sarà il giorno2021. Una celebrazione che arriva in un anno molto particolare, segnato dalla pandemia e soprattutto da un distanziamento sociale che rimane ancora una priorità per contenere e sconfiggere il coronavirus. È allora più importante che mai poter comunicare a distanza l’affetto, l’amore, il rispetto e la gratitudine per una figura famigliare tanto importante (la cui essenza esula dal lato prettamente “generativo”). Abbiamo quindi selezionato alcune tra le migliori citazioni eper gli fare gliin occasione2021. Se c’è una caratteristica che unisce tutti noi italiani, è l’affetto per la. Siamo un popolo di ...