AGGIORNAMENTO del Razzo in caduta libera | video LIVE | ultimi aggiornamenti

(Di domenica 9 maggio 2021) ULTIMO, ore 6:30: ilcinese dovrebbe essere caduto nell’Oceano Indiano. L’allerta per l’Italia è definitivamente cessata. Ore 20:30. Mancano poche ore all’impatto in atmosfera delcinese Lunga Marcia 5B, che sta precipitando senza controllo. La finestra di rientro delcinese si va restringendo, con il momento clou che dovrebbe avvenire tra le ore 1 e le 7 del mattino di domenica 9 maggio. Paura per ilche si appresta a impattare l’atmosfera terrestreL’orario più probabile, secondo i siti più specializzati, sarebbe alle ore 4.11 italiane. Nel momento del contatto con l’atmosfera ilsi disintegrerà e brucerà completamente. Non è però esclusa la possibilità che dei piccoli frammenti possano arrivare integri fino al suolo. Al momento è ...

