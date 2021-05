VIDEO Giro d’Italia 2021, highlights prima tappa: Filippo Ganna vince la cronometro, maglia rosa! Battaglia tra i big (Di sabato 8 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 si è aperto con una cronometro individuale per le vie di Torino. Filippo Ganna ha giganteggiato lungo gli 8,6 km completamente pianeggianti, ha trionfato con dieci secondi di vantaggio su Edoardo Affini e ha conquistato la prima maglia rosa di questa 104ma edizione. Distacchi anche tra i big in questa piccola prova contro il tempo. Il miglior uomo di classifica è stato il portoghese Joao Almeida, ottimo quarto a 17” da Ganna. L’uomo della Deceuninck-Quick Step ha 2” di margine sul compagno di squadra Remco Evenepoel (il belga è stato spettacolare al ritorno in gara dopo il terribile infortunio del Giro di Lombardia), 7” sul russo Aleksandr Vlasov. 21” su Hugh Carthy e Pello Bilbao, 21” anche sul ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Ilsi è aperto con unaindividuale per le vie di Torino.ha giganteggiato lungo gli 8,6 km completamente pianeggianti, ha trionfato con dieci secondi di vantaggio su Edoardo Affini e ha conquistato larosa di questa 104ma edizione. Distacchi anche tra i big in questa piccola prova contro il tempo. Il miglior uomo di classifica è stato il portoghese Joao Almeida, ottimo quarto a 17” da. L’uomo della Deceuninck-Quick Step ha 2” di margine sul compagno di squadra Remco Evenepoel (il belga è stato spettacolare al ritorno in gara dopo il terribile infortunio deldi Lombardia), 7” sul russo Aleksandr Vlasov. 21” su Hugh Carthy e Pello Bilbao, 21” anche sul ...

