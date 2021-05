Treviso | pilota di deltaplano cade nel vuoto subito dopo il decollo e muore | non si era assicurato al mezzo

(Di sabato 8 maggio 2021) Un uomo ha perso la vita oggi, a Borso del Grappa, provincia di, in un incidente mentreva il suo. L’uomo,aver controllato che i dispositivi di sicurezza della compagna di volo fossero tutti ben fissati, non ha provveduto a legare se stesso e,il, è rimasto appeso alla sbarra,ndo nelper oltre 300 metri. Non appena è avvenuto il, dalla pedana delta di Col del Puppolo a 850 metri di quota, l’uomo, slegato, è rimasto agganciato alsolo con la forza delle braccia, finché ha mollato la presa sparendo nel bosco sottostante. Ilha proseguito ancora senza comandi, per poire tra gli ...

Scattato l'allarme verso le 14.30, l'elicottero diemergenza ha individuato la vela e ha ...una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per avviare la ricerca del. Il ...commenta Undi deltaplano è morto dopo essere precipitato per oltre 300 metri nel vuoto a Borso del Grappa, in provincia di. Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se ...BORSO DEL GRAPPA - Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata del delta ...Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un’impennata del deltaplano biposto. E’ m ...