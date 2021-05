Tragico incidente stradale a Pieve San Giacomo, morti padre e figlia (Di sabato 8 maggio 2021) Tragico incidente stradale a Pieve San Giacomo. Sono morti padre e figlia. Oggi è sabato, è una bella giornata di sole, ci sono tutte le condizioni per una bella passeggiata in motocicletta. Avranno ragionato più o meno così l’uomo di 55 anni e sua figlia di 26, che sono morti questa mattina, in un Tragico incidente stradale. Il grave episodio si è verificato verso le 10.45 a Pieve San Giacomo, piccolo paese in provincia di Pavia. LEGGI ANCHE –> Perugia, rintracciato il detenuto evaso durante le ore di lavoro esterno Dalle prime informazioni, le vittime si trovavano su una moto e stavano percorrendo la strada ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021)San. Sono. Oggi è sabato, è una bella giornata di sole, ci sono tutte le condizioni per una bella passeggiata in motocicletta. Avranno ragionato più o meno così l’uomo di 55 anni e suadi 26, che sonoquesta mattina, in un. Il grave episodio si è verificato verso le 10.45 aSan, piccolo paese in provincia di Pavia. LEGGI ANCHE –> Perugia, rintracciato il detenuto evaso durante le ore di lavoro esterno Dalle prime informazioni, le vittime si trovavano su una moto e stavano percorrendo la strada ...

Pieve San Giacomo (Cremona), violento incidente stradale: padre e figlia morti nello schianto

Due motociclisti sono morti n un violento scontro con un'auto a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona. Le vittime sono una ragazza di 26 anni e un uomo di 55 anni. Tragico incidente stradale a Pieve San Giacomo Sono morti nella mattinata di oggi, sabato 8 maggio, in un tragico incidente stradale Danilo e Chiara Ghitti, padre e figlia rispettivamente di 55 e 26 ...

Tragico incidente stradale a Pieve San Giacomo: padre e figlia muoiono in uno scontro contro un'auto

Tragico schianto questa mattina in provincia di Cremona. Per padre e figlia, i due motociclisti, non c'è stato nulla da fare.

