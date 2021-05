Terrorismo | Caselli “La perdita di memoria e di senso etico sono due mali gravissimi dell’Italia di oggi”

(Di sabato 8 maggio 2021) Domenica 9 maggio sarà la giornata in ricordo delle vittime dele delle stragi, scelta per commemorare l’uccisione di Aldo Moro. A 13 anni dalla sua istituzione questa è ancora una data importante? “Il nostro Paese soffre di una strana malattia. Ladellaper quanto concerne il passato, anche quando si tratta di fattiche hanno sconvolto l’Italia come lo tsunami del”. A dirlo all’Adnkronos è Gian Carlo, che è stato giudice istruttore a Torino in inchieste sulle Brigate Rosse, quindi ha guidato la procura della Repubblica di Palermo subito dopo le stragi del ’92 ed è stato poi procuratore generale e procuratore della Repubblica di Torino. “Questadi-prosegue ...

